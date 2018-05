Lancement de la 3ème phase de la 23ème opération de relogement à Alger au profit de 3.000 familles

La troisième et dernière phase de la 23ème opération de relogement dans la wilaya d'Alger a été lancée, jeudi, au profit de près de 3.000 familles, pour les deux formules Logement public locatif (LPL) et Logement social participatif (LSP).

Cette opération a touché des familles du bidonville "Beta vie", le site des chalets des Orangers (Birkhadem), celui des habitations précaires des "Ferme Cabot" et "ferme Jenner" (Bir Mourad Rais), celui de la "Ferme El Feth" à Said Hamdine, les points noirs au niveau de la commune de Zéralda, le site jouxtant le stade El Biar et le site des points noirs au niveau de la commune d'El Biar.

Les bénéficiaires de cette opération ont été relogés dans de nouvelles cités à savoir: la cité des 286 logements à Douéra, la cité des 168 logements à Douéra, la cité des 232 logements à Ouled Fayet, la cité des 42 logements à Ain Benian, la cité des 100 logements "Djenane Nouar El-louz" à Ain Benian, la cité des 222 logements à la commune Selmani (Eucalyptus), la cité des 18 logements à Douéra et la cité des 142 logements à la commune de Sidi Hassen (Chéraga).