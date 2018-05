Les futurs pèlerins appelés à effectuer leurs examens médicaux dans les plus brefs délais

L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé, jeudi, les citoyens devant accomplir, cette saison, le pèlerinage (Hadj), à se rendre, dans les plus brefs délais, aux centres de santé de wilayas consacrés à cet effet, par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, pour effectuer leurs examens médicaux, indique un communiqué de l'Office.

Ces centres sont ouverts tous les jours de la semaine, jusqu'au 15 mai en cours, précise le communiqué.