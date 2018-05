Jeux Méditerranéens 2018 : l’Algérie hérite du groupe A

La sélection olympique algérienne évoluera dans le groupe A lors des Jeux méditerranéens de Tarragone, prévu du 22 juin au 2 juillet 2018. Dans une poule à trois, les Verts auront pour adversaire l’Espagne, pays organisateur, et la Macédoine.

Concernant les deux autres groupes, la poule B est composée du : Maroc, Italie et Libye, alors qu’ont retrouve la Turquie, la France, la Grèce et la Bosnie-Herzégovine dans le groupe C.

Pour rappel, la Fédération algérienne de football (FAF) a pris la décision de participer à cette compétition avec la sélection olympique (U21) drivée par Boualem Charef.

Afin de préparer ce rendez-vous, les Verts joueront deux rencontres amicales face à l’Egypte, les 3 et 6 juin prochains.