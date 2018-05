Habitat rural : vers la création de lotissements groupés dans les wilayas du nord

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé, jeudi à Alger, la préparation de la création de lotissements destinés à l'habitat rural groupé dans les wilayas du nord, une formule réservée actuellement aux wilayas du sud et certaines communes des Hauts Plateaux.

Répondant à une question orale au conseil de la Nation sur la réalisation d'agglomérations en milieu rural au profit des familles ne disposant pas parcelles de terrain, M. Temmar a affirmé que la création de lotissements destinés à l'habitat rural groupé-conformément à une directive adressée aux walis de la République en octobre 2016- est exclusivement réservée aux wilayas du sud et communes couvertes par le Fonds spécial de développement économique des Hauts Plateaux.

Ces lotissements relevant exclusivement de la compétence des walis et des autorités locales sont soumis à plusieurs conditions, dont l'impératif de leur création dans des agglomérations comprenant moins de 5 000 habitants et uniquement en milieu rural.

Cependant, a-t-il poursuivi, il est procédé actuellement à leur généralisation à travers l'ensemble des wilayas, à condition de respecter les règles de construction, pour en faire des agglomérations viables et intégrables en milieu rural, à travers l'amendement du texte réglementaire y afférent", a déclaré le ministre.

En plus de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la promotion des activités agricoles, cette formule permettra également d'alléger la forte demande sur la main d'oeuvre en milieu rural qui connaît un déficit dans plusieurs professions (enseignement, médecine...etc), a-t-il fait remarquer.

Evoquant les efforts de l'Etat pour la garantie d'un logement décent aux citoyens, toutes franges confondues, le ministre a dévoilé les programmes ruraux inscrits à l'échelle nationale depuis 1999, soit un total de 1.818.692 unités, vu l'engouement suscité par cette formule qui garantit la sédentarisation des citoyens.

La formule de l'habitat rural englobe les logements construits, à titre individuel, sur la propriété privée du bénéficiaire, les logements réalisés verticalement dans le cadre d'une extension du logement familial ainsi que les logements réalisés collectivement.

Outre le logement rural (individuel et collectif), le gouvernement a procédé, dans le cadre du développement de l'offre foncière dans le Sud et les Hauts plateaux, au lotissement et à l'aménagement des assiettes foncières publiques, au frais de l'Etat, pour les céder aux citoyens en lots destinés à l'autoconstruction à des prix symboliques, a précisé M. Temmar, indiquant que cette formule n'exige pas un nombre déterminé d'habitants (contrairement à l’habitat rural groupé).

Répondant à une autre question sur les programmes d'habitat destinés à la wilaya d'Adrar, le ministre a fait savoir que le nombre des habitats arrêtés au profit de cette wilaya du sud est de 93.343 unités, toutes catégories confondues, depuis 1999 dont 14.705 Logements publics locatifs (LPL), 7.309 Logements promotionnels aidés (LPA), 70.875 logements ruraux et 430 unités de logement de type location-vente, en sus des lotissements sociaux qui s'élèvent à 266 lotissements, comprenant 23.665 lots de terrains et les programmes d'aides à la restauration ayant bénéficié à 8.500 citoyens entre 2006 et 2017, avec une enveloppe financière de 5,95 milliards DA.

La wilaya d'Adrar a bénéficié également, au titre du programme de 2018, de 2.900 logements ruraux et 900 unités LPA, outre une enveloppe de 600 millions DA destinée aux travaux des voiries et réseaux divers (VRD), au niveau des projets de logement en cours de réalisation, a-t-il poursuivi.

Concernant le coût élevé de la réalisation des logements au Sud, estimé à 43.000 DA/m² contre 36.000 DA/m² dans les autres régions du pays, M. Temmar a expliqué cela par l'éloignement et les coûts du transport et de la main d'oeuvre. (APS).