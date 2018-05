Le nouveau programme de la 1ère année des sciences médicales, appliqué dès la prochaine rentrée

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a annoncé jeudi à Alger l'application, dès la prochaine rentrée universitaire, du nouveau programme pédagogique pour les étudiants de 1ère année en sciences médicales en vue de parvenir à une "formation de qualité".

"Le nouveau programme pour les étudiants de la première année en sciences médicales sera appliqué dès septembre prochain", a révélé le ministre dans une allocution à l'occasion de la clôture des cycles de séminaires de formation pédagogique médicale, ajoutant que l'opération menée actuellement par le ministère "aura un impact positif lors de la sortie de la première promotion qui comprendra des médecins formés selon les besoins et le développement de la société et des méthodes de soins".

Outre la préservation des acquis et de l'expérience cumulée depuis 2017, la révision des programmes des études médicales dont l'élaboration du programme de la deuxième année a été achevée, vise également à "remédier aux insuffisances pédagogiques et réglementaires enregistrées tout en introduisant les changements émanant des facteurs externes qui impactent la formation, son contenu et sa modernisation".

Le programme, poursuit M. Hedjar, tend, également, à "passer d'une formation quantitative à une formation qualitative afin de répondre aux besoins de la société".

Mettant en avant, par ailleurs, l'importance de la réactivation de la coordination entre les ministères de la santé et de la recherche scientifique, le premier responsable du secteur a souligné "l'impératif de parvenir à une révision progressive des contenues pédagogiques tenant compte des nouveaux besoins en matière de santé et de transmission épidémiologique pour atteindre ces objectifs".

Aussi, le ministre a fait savoir que cette révision à laquelle ont contribué des experts étrangers était le "fruit de plusieurs opérations datant depuis l'installation de la Commission de la réforme du système éducatif en 2000 par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika".

Par ailleurs, M. Hadjar annoncé que la branche des sciences médicales verra l'introduction de nouvelles spécialités à l'image de médecin généraliste spécialisé et du médecin de famille.

A signaler que plusieurs séminaires de formation pédagogique médicale ont été organisés au profit des enseignants de la 1ère année du 13 au 15 mars à Constantine, du 17 au 19 avril à Oran et du 8 au 10 mai à Alger. APS