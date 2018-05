Le président sahraoui, Ibrahim Ghali,: "Nous vaincrons, c'est une question de temps"

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a indiqué jeudi que le peuple sahraoui qui résiste et qui demeure attaché à son droit à l'indépendance et à la liberté, "vaincra" car c'est "une question de temps même si la situation exigerait de nouveaux sacrifices".

Lors d'une audience accordée à la délégation algérienne participant aux festivités célébrant le 45e anniversaire de la création du Front Polisario, le président Ghali a indiqué que " la révolution algérienne est notre exemple c'est pourquoi nous sommes convaincus que la victoire est proche".

Soulignant que "le peuple sahraoui résiste et croit encore en la justice de sa cause", le président sahraoui a assuré "Nous vaincrons, certes, c'est une question de temps, même si la situation exigerait d'autres sacrifices".

A cette occasion, M. Ghali a salué "la position de principe et indéfectible de l'Algérie en faveur de la cause sahraouie qu'elle a adopté depuis l'occupation marocaine des terres du Sahara Occidental", ajoutant que "cette position n'a jamais été ébranlée en dépit des difficultés et des conspirations qu'elle a subies".

Le Président sahraoui a soutenu, également, que l'Algérie avait toujours plaidé pour la légitimité internationale, adressant, par la même occasion, ses salutations, au nom du peuple sahraoui, à l'Algérie sous la direction du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour ses "nobles positions et son hospitalité durant toutes ces années".

"Nous, et l'Algérie, sommes un seul peuple, et notre alliance est éternelle, basée sur les principes et le sort commun. Nous demeurerons ainsi jusqu'à le recouvrement total de la souveraineté sur l'ensemble du territoire sahraoui", a ajouté M. Ghali, soulignant qu'aucune "force ne pourra influencer ce processus jusqu'à notre indépendance".

Pour ce qui est des dernières allégations marocaines qui voulaient impliquer l'Algérie et l'Iran dans le conflit du Sahara occidental, le président sahraoui a indiqué qu'elles découlaient d'une "déconvenue éprouvée par le Maroc suite à la défaite au niveau de l'ONU et de l'UA", affirmant que "les réactions nerveuses, les tentatives de déformation et les inventions délibérées ne nous empêchent guère, et nous n'y répondrons jamais car leurs objectifs sont connus et issus des amertumes suite à la solidité de la position sahraouie et à la force de résistance dans les régions occupées et dans les prisons de l'occupant marocain".

"La résistance et résilience se poursuivront et le droit finira par triompher quelle que soient les difficultés", a-t-il souligné.

Le Front Polisario commémore le 45e anniversaire de sa création à travers l'organisation des festivités commémoratives dans la wilaya d'Aousserd (camps de réfugiés sahraouis), en présence de plusieurs délégations dont des invités étrangers, dans un nouveau contexte marqué par des efforts pour la reprise des négociations entre le Front et le Maroc en vue d'un règlement politique au conflit du Sahara occidental.