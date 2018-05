Biskra: peine capitale pour l'assassin des membres de sa famille

Le tribunal criminel près la cour de Biskra a prononcé, jeudi, la peine capitale à l ‘encontre de M.A.H., auteur du meurtre de sa tante, du mari de cette dernière et de leur fils.

L'affaire, selon l ‘arrêt de renvoi, remonte au 16 octobre 2015, lorsque M.A.H, âgé de 28 ans a tué sa tante (H.F), âgée de 61 ans, l'époux de cette dernière A.H, 82 ans et leur fils M.H, 23 ans, et a subtilisé la somme de chez eux la somme de sept (7) millions de dinars.

Les accusés dans la même affaire, S.B, S.B et A.K ont écopé d ‘une année de prison ferme tandis que les accusés H.L et A.H ont été condamnés à une année avec sursis pour non dénonciation.

Lors du réquisitoire, le procureur de la République a requis la peine maximale pour le principal accusé et 5 ans de prison pour les autres impliqués dans cette affaire.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense a plaidé pour une expertise mentale de l'accusé principal, et une enquête supplémentaire.