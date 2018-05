Reddition de deux terroristes à Tamanrasset

Deux terroristes se sont rendus, vendredi, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région militaire), en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un fusil semi-automatique de type Simonov, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, deux (2) terroristes se sont rendus, aujourd'hui 11 mai 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région militaire). Il s'agit de S. Aboubaker, dit Mouaouia, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et de S. Nadjim, dit Djaber, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Ils étaient en possession d'un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un (1) fusil semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions", précise le communiqué.

"Ce bilan positif réalisé à travers les différentes Régions militaires, atteste de l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national", souligne la même source.