CAN 2019 (U20) – Eliminatoires : les Verts tenus en échec par le Ghana

La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) a été tenue en échec par le Ghana (0-0), ce vendredi au stade du 5 Juillet 1962 (Alger), en match aller du 2e tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations 2019.

En dépit de ce petit faux pas, les chances du duo Salim Sebaâ - Hocine Achiou demeurent intactes. Afin de disputer le 3e et dernier tour qualificatif à la prochaine CAN, prévue entre le 24 février et le 10 mars 2019 au Niger, les jeunes Verts doivent aller chercher la qualification en terre ghanéenne.

La manche retour aura lieu le vendredi 18 mai à Accra.