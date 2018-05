Axe Reggane-Adrar-Timimoun : convention pour l’alimentation en gaz naturel

Le groupe pétrolier Sonatrach et la Société de distribution de l’électricité et du Gaz, Sonelgaz, ont paraphé, samedi à Djanet (Illizi), une convention pour le financement et la réalisation d’un gazoduc permettant l’alimentation en gaz naturel de l’axe Reggane-Adrar-Timimoun à partir du Pole In Salah-Adrar-Timimoun (Piat).

Le document a été signé par le vice-président chargé du transport par canalisation, Arbi Bey Slimane, du côté de la Sonatrach, et par le président du groupement réseau et de transport de gaz (CRTG), Zeghoud Cherif, du côté de la Sonelgaz.

La cérémonie de signature s’est tenue, en présence du ministre de l’Intérieur, des collectivité locales et de l’aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, du P-dg de sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour et du Pdg de Sonlegaz, Mohamed Arkab en marge de l’inauguration du gazoduc Illizi-Djanet.