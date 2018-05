Gaïd Salah supervise dans la 4ème région militaire l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a supervisé au deuxième jour de sa visite dans la 4ème Région Militaire à Ouargla, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au niveau du champ de tir et de manúuvres du Secteur Opérationnel Sud-est Djanet, en compagnie du Général-Major Chérif Abderrezak, Commandant de la 4ème Région Militaire, et dans le cadre de l’exécution du programme de l’année de préparation au combat 2017/2018, le Général de Corps d’Armée a assisté à l’exécution de l’exercice tactique avec munitions réelles, mené par quelques unités du Secteur, appuyées par des hélicoptères de soutien de feu, intitulé "Sous-Groupement Tactique faisant face à une attaque non-conventionnelle", a précisé la même source.

L’exercice, exécuté dans "le respect des horaires fixés et dans toutes ses phases, avec une grande rigueur, bien mise en évidence par l’exactitude avec laquelle les cibles ont été atteintes, affirmant clairement le degré de préparation, d’élaboration et d’exécution de cet exercice, ainsi que le haut niveau de professionnalisme que les éléments de nos Forces Armées ont atteint en termes d’exécution des actions de combat", a souligné le communiqué du MDN.

Le Vice-ministre de la Défense nationale a félicité les éléments ayant exécuté l’exercice, valorisant les efforts "laborieux qu’ils fournissent de jour comme de nuit, au service de la protection de nos frontières, toutes nos frontières, de tous les risques, les menaces et les fléaux".

Le Chef d’Etat-Major de l’ANP , lors d’une rencontre d’évaluation avec les éléments des unités participantes, a souligné que l’importance particulière qu’il accorde à assister à cet exercice, superviser le déroulement de son exécution et s’enquérir des résultats obtenus, vise à développer et suivre l’action d’évaluation sur le terrain, la coordination des efforts et sa concordance avec le bon accomplissement des missions vitales assignées.

"La ferme détermination, la volonté d’acier et la persévérance à réussir les missions assignées, dont le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire n’a cessé d’exprimer, sous l’égide du Commandement et des orientations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, pour que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, demeure à jamais, un exemple de puissance et de rigueur de combat, et un symbole de réussite et de triomphe", a-t-il dit.

"Tels sont les dogmes qui prouvent l’aptitude à assimiler les facteurs garantissant la puissance militaire et ses impératifs, et tel est le principe, voire les principes de détention des moyens qui nous permettent, en cette région stratégique à caractère géostratégique instable, de réaliser les objectifs opérationnels, en adéquation avec nos aspirations en termes d’ultime état-prêt, exigeant de l’Armée nationale populaire de répondre en permanence et en toutes conditions et circonstances, aux attentes de son peuple, et à la hauteur de la noblesse des missions qu’elle s’honore d’accomplir", a-t-il souligné.

Le Général de Corps d’Armée a insisté sur "l’impératif d’évaluer objectivement tous les efforts consentis, notamment ceux ayant trait à l’exécution d’exercices tactiques des différents niveaux et objectifs, partant du principe que l’exercice est un véritable examen sur le terrain du niveau de préparation au combat, permettant de vérifier la qualité du matériel utilisé et le degré de maitrise de son utilisation par les éléments, ainsi que de tester le niveau de conduite de la bataille dans son scénario le plus proche de la réalité"

"Dans le même contexte, et afin de réaliser ces objectifs, notre permanente insistance se focalisait sur l’impératif de procéder aux évaluations réelles de l’ensemble des efforts fournis, en particulier ceux ayant trait aux exercices tactiques des différents niveaux et objectifs, car l’exercice est un véritable examen sur le terrain de l’appareil de formation, en tant que base et fondement de production des compétences, il est également un test du niveau de réparation au combat , qui représente le pilier de la pratique et de l’apport des qualifications nécessaires, ce qui permet à la fois de vérifier la qualité du matériel utilisé et du degré de maitrise de son utilisation par les éléments, ainsi que d’évaluer le niveau de conduite de la bataille dans son scénario expérimental le plus proche de la réalité", a-t-il indiqué.

Le Général de Corps d'Armée a écouté les interventions des éléments ayant pris part à cet exercice, et qui s’articulaient sur leur fierté des évolutions enregistrées par l’Armée Nationale Populaire dans tous les domaines.