Ambassade américaine à El-Qods: la Ligue arabe se réunira mercredi prochain

La Ligue arabe tiendra une réunion d'urgence mercredi au niveau de ses représentants permanents pour discuter des moyens de faire face au transfert par les Etats-Unis de leur ambassade à El-Qods occupée, a indiqué un responsable de l'organisation panarabe.

La réunion se tiendra "à la demande de l'Etat de Palestine" pour discuter "des moyens de faire face à la décision illégale des Etats-Unis", a annoncé lundi à la presse Saïd Abou Ali, secrétaire général adjoint pour les Affaires palestinienne de la Ligue arabe.

Lundi matin, des heurts on éclaté entre Palestiniens et soldats de l'occupation israélienne dans la bande de Ghaza dans l'est de Ghaza, le long de la barrière de séparation avec Israël, faisant au moins deux morts selon les autorités de l'enclave.

L'armée israélienne s'attend à ce que des dizaines de milliers de Palestiniens protestent dans la bande de Ghaza sous blocus mais aussi en Cisjordanie occupée contre l'inauguration prévue dans l'après-midi de l'ambassade américaine à El-Qods occupée. Ce transfert avait été annoncé le 6 décembre par le président Donald Trump.