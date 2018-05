M. Ould Kaddour préconise une présentation annuelle du bilan de Sonatrach devant le Parlement

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a préconisé lundi à Alger une présentation annuelle du bilan de cette compagnie nationale des hydrocarbures devant les deux chambres du Parlement.

S'exprimant à une conférence sur la transition énergétique et la diversification économique, organisée par le Conseil de la Nation, M. Ould Kaddour a souhaité que le bilan de Sonatrach et son plan de développement soient exposés chaque année aux membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la Nation.

M. Ould Kaddour a sollicité, par ailleurs, les membres du Conseil de la Nation et des autres institutions de l'Etat de contribuer à transformer Sonatrach d'une entreprise "bureaucratique" à une entreprise commerciale "au service du peuple et de l'Etat".

Le P-dg de Sonatrach a également recommandé l'encouragement de la communication au sein de son groupe et entre ce dernier et son environnement, pour parvenir à une conjugaison des efforts en faveur du développement de l'économie nationale.

"J'ai constaté au début de ma désignation à la tête de Sonatrach (en mars 2017), le manque de communication en son sein. Nous sommes en train d'œuvrer à changer cette situation et à encourager la communication à tous les niveaux", a-t-il relevé.