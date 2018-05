14 casemates pour terroristes et 7 bombes de confection artisanale découvertes

Quatorze (14) casemates pour terroristes et 7 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites dimanche à Jijel par un détachement de l'Armée nationale populaire, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Jijel/5ème Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 13 mai 2018, quatorze (14) casemates pour terroristes, sept (07) bombes de confection artisanale et d'autres objets", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi, à Tamanrasset/6ème RM, une grande quantité de kif traité s'élevant à 125 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux narcotrafiquants et saisi 100 kilogrammes de la même substance à El Bayadh et Tlemcen/2ème RM, a ajouté la même source.

D'autres part, des gardes-frontières ont intercepté à Tlemcen, 15 immigrants clandestins de différentes nationalités, a relevé le communiqué du MDN.