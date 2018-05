Hadj 2018: l'opération de saisie des données pour les demandes de visa prendra fin le 15 mai 2018

L'opération de saisie des données pour les demandes de visa pour le Hadj 2018 qui a débuté le 17 avril 2018 prendra fin le 15 mai 2018, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, dans communiqué.

Rappelant ses annonces du 22 avril et du 6 mai 2018 concernant les candidats au Hadj, le ministère a précisé que "l'opération de saisie des données pour les demandes de visa qui a débuté le 17 avril 2018 prendra fin le 15 mai 2018".

Le ministère invite les détenteurs du livret du Hadj qui n'ont pas encore payé les frais du pèlerinage à "se rapprocher sans délai des agences de la Banque d'Algérie à travers toutes les wilayas pour s'acquitter de cette formalité et soumettre leurs dossiers aux circonscriptions administratives et daïras afin que ces dernières puissent finaliser à temps les procédures de renseignement des livrets du Hadj et de demande de visa", a ajouté la même source. APS