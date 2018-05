Gymnastique artistique / Championnats d'Afrique 2018 : 17 médailles pour l'Algérie

Les sélections algériennes de gymnastique artistique ont décroché 17 médailles aux Championnats d'Afrique (juniors/seniors), disputés du 9 au 12 mai à Swakopmund (Namibie), avec en prime une qualification de Sofia Naïr aux prochains jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus en octobre à Buenos Aires (Argentine).

Cette 14e édition des Championnats d'Afrique de gymnastique artistique était qualificative, en effet, aux prochains JOJ, et la jeune sociétaire du club d'Alger-Centre (15 ans) a réussi les minima nécessaires pour y participer, en décrochant au passage la médaille de bronze dans l'épreuve de la poutre.

Elle emboîte ainsi le pas à son compatriote Younes Nouredine Belkheir (Club Oran/17 ans) qui était le premier Algérien à se qualifier pour les prochains JOJ, en décrochant la médaille d'or lors des précédents Championnats d'Afrique de trampoline, disputés au mois d'avril au Caire (Egypte).

A Swakopmund, la sélection algérienne (messieurs) a décroché quatre médailles d'or par Hillel Metidji (barres parallèles), Mohamed Aouicha (anneaux) et Mohamed Reghib (barre fixe), alors que la 4e breloque en métal précieux chez les seniors a été décrochée dans l'épreuve "par équipes", dans laquelle étaient engagés Naïmi Mechkour, Hillel Metidji, Mohamed Aouicha et Mohamed Reghib.

La moisson de l'Algérie a été bonifiée par la médaille d'or de Lylia Menasria, sacrée championne d'Afrique à la table de saut (juniors), et par les médailles d'argent de Naïmi Mechkour et Ahmed Anis Maoudj, respectivement aux barres parallèles et au sol (seniors), ainsi que l'argent d'Abdennour Aïssa, dans les barres parallèles juniors.

De son côté, Abderrahmane Ouchefoune a décroché la médaille de bronze au cheval d'arçons (juniors), tout comme ses compatriotes Ahmed Riadh Aliouat, Abdelkader Boukhatem, H'Mida Djaber dans l'épreuve "par équipes" juniors.

Toujours en bronze, les seniors Zineb Ayad, Ahlem Mokhtari, Salem Lahna et Chaïma Temmami ont été médaillées dans l'épreuve "par équipes".

"Ces résultats nous ont donné entière satisfaction, particulièrement en juniors, chez lesquels l'Algérie n'a plus participé depuis 1992", a indiqué à l'APS le Directeur technique national de la Fédération algérienne de gymnastique (FAG), Rabah Mekachi.

La FAG a engagé un total de 18 athlètes dans cette compétition (10 messieurs et 8 dames), parmi lesquels figuraient neuf juniors (5 garçons et 4 filles).

Chez les messieurs, la FAG a engagé Abdennour Aïssa, Ahmed Riadh Aliouat, Abdelkader Boukhatem, H'Mida Djaber et Abderrahmane Ouchefoune en juniors, ainsi que Mohamed Aouicha, Ahmed Anis Maoudj, Naïmi Mechkour, Hillel Metidji et Mohamed Reghib en seniors.

Pour ce qui est des dames, l'Algérie était représentée par Zineb Ayad, Ahlem Mokhtari, Salem Lahna et Chaïma Temmami chez les seniors, ainsi que Sihem Hamidi, Meriem Hammeni, Lylia Menasria et Sofia Naïr chez les juniors.

Les sélections algériennes étaient encadrées par les entraîneurs Aroussi Nacer-Eddine, Amiouf Abdennour, Mustapha Ouchefoune, Hamici Saâd-Eddine et Abdelkader Bereksi Reguig.

Outre l'Algérie et la Namibie (pays organisateur) cette compétition a enregistré la participation de l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, le Libye, l'Angola, l'Ethiopie, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Nigeria. APS