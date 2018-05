Noureddine Bedoui entame une visite de travail à Madrid

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales, et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a entamé, lundi, une visite de travail à Madrid, en se rendant à diverses infrastructures relevant du ministère espagnol de l’Intérieur.

Accompagné par le Directeur général de la sureté nationale, le général major Hamel Abdelghani et celui de la Protection civile, Mustapha Habiri, le ministre de l’Intérieur a tout d’abord visité le centre des appels d’urgence relevant de la Protection civile espagnole.

La délégation algérienne a reçu, à cette occasion, d’amples informations sur le système espagnol de la Protection civile et les missions allouées au centre des appels d’urgence dont notamment l’intervention rapide dans les catastrophes naturelles, les inondations, les séismes, les incendies etc.

Ce centre, qui reçoit quotidiennement plus de douze mille appels, regroupe différents services tels que la police, la protection civile, les gardes forestiers pour permettre une meilleure coordination entre les services et une grande efficacité dans les interventions, ont expliqué ses responsables.

Les 17 communautés espagnoles disposent de centres similaires à celui de Madrid, a-t-on précisé.

M. Bedoui qui a visité divers services de ce centre a appelé au renforcement de la coopération entre les experts des deux pays notamment en ce qui concerne le système d’information géographique.

La délégation ministérielle a ensuite visité le centre de cyber sécurité et son rôle dans la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données afin de faire face aux nouvelles menaces via Internet qui pèsent sur les individus et sur les entreprises, les administrations, les banques et autres infrastructures sensibles.

Le ministre de l’Intérieur a ensuite visité le centre de délivrance des documents d’identité biométriques de Madrid (cartes de résidence, passeports, permis de conduire).

L’Espagne dispose de trois cents centres reliés à un centre de données, ont indiqué des responsables espagnoles. M. Bedoui s’est informé sur le fonctionnement et l’organisation de ce centre qui délivre les documents d’identité de manière instantanée.

Le ministre de l'Intérieur s’entretiendra en fin d’après midi avec son homologue espagnol Juan Ignacio Zoido. Cette réunion sera élargie aux membres des délégations des deux pays. APS