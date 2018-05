Skikda célèbre sa fête annuelle de la fraise dans une ambiance festive

La ville de Skikda a célébré, lundi après-midi, la fête annuelle de la fraise dans une ambiance festive, marquée par la présence d’un grand nombre de scouts et de troupes folkloriques, au milieu de centaines de citoyens, enfants, femmes et hommes, a-t-on constaté.

Menée en tête par les scouts musulmans algériens, brandissant l’emblème national, la procession qui a débuté à partir du stade du 20 octobre 1955 dans une ambiance festive, a été suivie par une grande charrette couverte de feuilles vertes, symbole de la culture de la fraise, ainsi qu’une troupe de fantasia de la wilaya de Batna qui a réjoui davantage les présents avec des tirs de baroud.

Ce joyeux défilé a également vu la participation de la troupe fanfare de la wilaya de Boumerdès, de troupes folkloriques venues de toute la wilaya, de la fantasia, accompagnées de troupes de jeunes, d’associations sportives, culturelles, de clowns, en plus de la participation du club équestre de la commune de Hamadi Krouma et l’association ‘‘Errajoul El Imlak’’ de Sétif.

Cette fête a été célébrée par des centaines de citoyens, depuis les ‘‘Allées’’ en passant par l’hôtel de ville et la rue Didouche Mourad (appelée communément les Arcades), et devrait se poursuivre jusqu’à la nuit en s’achevant par un feu d'artifice à l’hôtel de ville et un concert organisé au palais de la culture, animé par le chanteur Dib El Ayachi et Ahmed Chekkat.

La fête de la fraise dans la ville de Skikda, une tradition annuelle célébrée chaque année, est le reflet d’une spécificité de la région en matière de production de ce fruit, qui hisse Russicada sur le trône de l'Algérie en sa qualité de reine incontestée de la fraise.

Chaque année, au cours de cette même période du mois de mai, la ville de Skikda se pare aux couleurs de la fraise, très prisée par la population locale déterminée à se fondre dans le défilé organisé à l'occasion.

Environ 40 producteurs participant à cette fête vont concourir, mardi, dans le cadre d’une compétition destinée à récompenser la meilleure production, le meilleur producteur de fraise en sus de la meilleure pâtisserie confectionnée à base de fraises, de la meilleure confiture et du jus de fraises.