La Radio Algérienne organise une Journée d’étude sur le "Vivre ensemble en paix"

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale du "Vivre ensemble en paix" instituée sur proposition de l’Algérie par les Nations unies et célébrée à partir de cette année chaque 16 du moi de mai, la Radio algérienne organise ce mardi, au centre culturel Aissa Messaoudi, une journée d’étude sur le thème "Vivre ensemble en paix".

Organisée sous le haut patronage de monsieur le ministre de la Communication, cette rencontre à laquelle participent plusieurs personnalités nationales ; experts et analystes, cadres de la radio algérienne et représentants de la société civile, et de la presse nationale, verra la présentation de plusieurs communications dont celles relatives à :

L’origine et le cheminement de l’initiative algérienne devenue "Journée internationale du Vivre ensemble", par M. Laichoubi, ancien ministre et diplomate,

Le Dialogue, vertu du vivre ensemble par M. Mustapha Cherif, ancien ministre et diplomate ;

Le dialogue civilisationnel par Mgr Henri Teissier, ancien archevêque d’Alger ;

Les fondements, mission et mode de gestion du service public, par M. Walid Laggoune, professeur agrégé en droit public ;

Les missions de l’Observatoire national du service public, par M. Abdelhak Saihi, directeur de l’Ecole nationale d’administration et président de l’ONSP.