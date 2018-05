Améliorer la compétitivité des Epe: plusieurs actions menées par l’Unep

Les actions menées par l’Union nationale des entrepreneurs publics (Unep) à la faveur des différentes tripartites, à l’effet d’améliorer leur compétitivité, ont été mises en exergue, lundi à Alger, par son Président, Lakhdar Rekhroukh.

L’Unep a milité, entre autres, pour l’organisation institutionnelle du secteur encadrant les capitaux marchands de l’Etat, a indiqué M. Rekhroukh lors d’une réunion du Conseil national de cette entité, tenue sous le thème: "ensemble développons le management des entreprises publiques".

A ce propos, ce responsable a rappelé que l’Union avait proposé, à l’occasion de la tripartite de Biskra, tenue en 2015, la création d’une entité ou d’une structure ayant un statut particulier qui soit chargée de la supervision du secteur public économique dont les prérogatives seraient encadrées par la législation et la réglementation en vigueur, et ce, en matière de gestion des capitaux marchands de l’Etat où les actions seraient omniprésentes.

Selon M. Rekhroukh, la mise en place d’une telle organisation aura pour corollaire une cohérence dans l’action des entreprises économiques publiques (EPE) et davantage de visibilité dans leur évolution.

Elle permettra également plus d’efficience dans la consolidation des agrégats de gestion et par voie de conséquence plus d’efficacité dans la concrétisation des objectifs tracés dans les plans de développements nationaux.

L’Unep a également milité pour mettre en oeuvre d’autres alternatives afin de financer les projets publics, dans le cadre du partenariat public/privé.

Selon lui, ces alternatives, dont la nature serait de soulager le trésor public du financement des infrastructures publiques, avaient fait l’objet d’une présentation lors de la tripartite de Biskra, à l’occasion de laquelle l’Union avait fait montre de la disponibilité du secteur public économique pour des investissements dans la réalisation et la gestion pour compte de ce type d’infrastructures. L’exemple de la nouvelle aérogare d’Alger est, selon lui, édifiant.

Il a, à ce titre, souligné que l’Unep attendait le parachèvement des textes réglementaires en cours de publication devant préciser les modalités de mise en œuvre de ces alternatives de financement.

Abordant la question de la dépénalisation de l’acte de gestion, M. Rekhroukh a indiqué que les démarches entreprises, à ce propos, par les pouvoirs publics étaient "restées au stade de l’approche".

Il a rappelé que le dernier amendement du code de procédure pénale recentre le statut de l’entité économique en lui référant les prérogatives pour l’initiation de l’action publique (le dépôt de plainte est désormais du ressort des organes sociaux de l’entreprise).

Mais, le code pénal dans son article 119 bis en relation avec la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ( 06-01) dans son article 02 autorise, a-t-il encore rappelé, l’interpellation des cadres gestionnaires en leur qualité d’agents publics dès lors qu’ils sont définis comme tels.

A ce titre, l’Unep avait proposé, lors des tripartites et différents débats, d’extirper de l’article 02 de la loi en question, l’entreprise publique quelle que soit son statut.

La mise en place d’un dispositif approprié devant ouvrir des horizons pour l’exportation des activités des entreprises publiques et le renforcement des mesures de protection de la production nationale constituent également les actions menées par l’Unep, parmi tant d'autres, à l’effet de permettre à l’entreprise économique publique de participer pleinement au développement économique du pays.

Au titre de ces actions, l’Unep vise à réunir les conditions indispensables, pour mettre en place un environnement favorable à un plein épanouissement de l’EPE.

Selon M. Rekhroukh, à travers ces actions, l’Unep vise moult objectifs dont moins de transferts de devises, la promotion de l’investissement productif, l’autofinancement, la garantie de l’emploi, des part de marché plus importantes etc.

A ce titre, le Président de l’Unep considère que l’action des entrepreneurs publics algériens "se doit d’être inscrite dans une stratégie adaptée à la situation actuelle et aux objectifs de changement de l’environnement socio-économique".

A noter que lors de la réunion du Conseil national de l’Unep, l’occasion a été donnée aux entreprises publiques économique ainsi qu’aux différentes structures économiques de débattre sur les questions qui continuent à préoccuper l’entrepreneur public national.

Au cours de cette réunion plusieurs thèmes ont été ainsi abordés et débattus dont particulièrement le financement de l’entreprise, le développement des exportations hors hydrocarbures.