Environnement : un centre intégré de traitement et de mise en valeur des déchets à Hamissi

Un rapport final d’étude et de faisabilité portant réalisation d'un centre intégré de traitement mécanique de déchets, à Hamissi, a été présenté, lundi à Alger.

Présenté en présence de la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati et du vice-ministre Sud Coréen de l'Environnement, Ahn Byung Ok, il démontre que la moyenne de récupération des déchets au niveau de la wilaya d’Alger en particulier, demeure encore « très faible » et demande à être amélioré.

S'agissant des résultats escomptés à travers la réalisation de ce centre les experts Coréens qui ont mis sur pieds ce projet affirment que sa réalisation permettra de réduire notablement le volume de déchets et de contribuer au prolongement de la vie des CET.

Pour ce qui concerne le volet économique, le rapport met en avant la possibilité de valoriser et de vendre les déchets récupérés par le biais du tri mécanique, de créer des emplois et de récupérer la chaleur générée pour produire de l'électricité.

Dans une déclaration à la presse, Mme Zerouati précise que la concrétisation de cette étude vise à parvenir à zéro déchet non récupérés dans un avenir proche, une opération dont elle indique qu’elle permettra également de produire une énergie renouvelable.

Cette étude, dit-elle, fait partie d'une vision stratégique tendant à prendre en charge en totalité les déchets générés au niveau de la wilaya d'Alger.