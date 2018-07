Porteur d’un message du président Bouteflika, Abdelkader Messahel affirme que sa visite au Vietnam « s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales»

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué que la visite officielle qu'il effectue vendredi et samedi au Vietnam, au cours de laquelle il remettra un message d'amitié et de considération du Président Abdelaziz Bouteflika, à son homologue vietnamien Tran Dai Quang, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et des traditions de concertation régulière entre les deux pays.

«Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et des traditions de concertation régulière entre les deux pays. Elle sera une occasion de passer en revue l’état de la coopération bilatérale, notamment dans ses volets économique, commercial et d’investissement, et de convenir avec les partenaires vietnamiens des moyens de la raffermir et de la développer davantage», a souligné M. Messahel dans une interview accordée à bureau de l'agence de presse vietnamienne à Alger, à l'occasion de la visite qu'il effectue vendredi et samedi dans ce pays, à l’invitation de son homologue vietnamien, Pham Bin Minh.

«Ma visite au Vietnam revêt une importance particulière, au regard de la volonté qui anime nos deux Présidents, Abdelaziz Bouteflika et Tran Dai Quang, de hisser les relations bilatérales à un niveau qui puisse répondre aux aspirations des deux peuples», a expliqué M. Messahel, ajoutant qu'elle sera «une occasion de passer en revue l’état de la coopération bilatérale, notamment dans ses volets économique, commercial et d’investissement, et de convenir avec les partenaires vietnamiens des moyens de la raffermir et de la développer davantage».

Rappelant que les deux pays ont fêté en 2017 le 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, le chef de la diplomatie algérienne a relevé que l’Algérie et le Vietnam «entretiennent des relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération, forgées dans leurs combats pour la liberté et l’indépendance».

En ce sens, il a rappelé que le Vietnam «figure parmi les premiers pays à avoir reconnu officiellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958, et l’Algérie, reconnaissante et fidèle à ses principes et à ses amis, a apporté, pour sa part, son soutien au Vietnam durant sa guerre pour l’indépendance et dans son effort de reconstruction d’après-guerre».

A une question sur l’état de la coopération actuelle entre les deux pays et ses perspectives, M. Messahel a relevé que «si au niveau politique, les relations sont excellentes, force est de constater qu’en ce qui concerne le volet économique, beaucoup reste à faire», précisant que les échanges commerciaux entre les deux pays «n’étaient que de l’ordre de 360 millions USD en 2017, essentiellement des exportations vietnamiennes vers l’Algérie».

«En matière d’investissements, on enregistre uniquement celui de la compagnie d’hydrocarbures PETROVIETNAM», a-t-il noté, appelant à «agir pour mettre nos relations économiques et de partenariat en adéquation avec les potentialités des deux pays et de leurs économies émergentes».

Pour le ministre, les deux pays «peuvent assurément faire plus et mieux pour atteindre cet objectif», rappelant que «c’est dans cet esprit que s’était tenue, en novembre 2017 à Alger, la 11ème session de la Commission mixte de coopération algéro-vietnamienne qui avait permis d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale en lui ouvrant de nouvelles perspectives plutôt prometteuses».

«Il s’agit dès lors pour les deux pays de concrétiser les engagements pris lors de cette réunion et de créer les conditions idoines à même de permettre le renforcement substantiel de la coopération, des échanges commerciaux et des investissements de part et d’autre», a-t-il soutenu.

Invité à s'exprimer sur la coopération et la collaboration entre l’Algérie et le Vietnam aux fora régionaux et internationaux, M. Messahel a indiqué que l’Algérie est «très satisfaite» de la qualité de la concertation et de la coordination des actions des deux pays au sein des fora internationaux, notamment le Mouvement des Non-alignés.

«L’Algérie et le Vietnam partagent, sur de nombreuses questions internationales, des positions communes, fondées sur la primauté du droit international et le respect de la Charte de l’ONU, ainsi que les principes qui en découlent, tels que le droit des peuples à l’autodétermination, la résolution des conflits par les moyens pacifiques et diplomatiques et la non-ingérence dans les affaires internes d’autres Etats», a-t-il conclu.

