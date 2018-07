Athlétisme/Mondiaux 2018 des U20 : les Algériens Drabli et Bassi éliminés du 3000m steeple

Les coureurs algériens, Mohamed Amine Drabli et Oussama Bassi, ont été éliminés du 3000 m steeple des Championnats du monde d'Athlétisme des moins de 20 ans (U20), qui se déroulent du 10 au 15 juillet à Tampere (Finlande).

Versé dans la première série, Drabli a eu un problème physique qui l'a empêché d'aller au bout de cette course, alors que Bassi, qui a concouru dans la deuxième série, a été disqualifié.

L'Algérie a qualifié onze (11) athlètes pour ces Mondiaux 2018 des U20, mais seuls dix (10) d'entre eux ont effectué le déplacement à Tampere, en l'occurrence : Oussama Cherrad et Rabie Deliba (1500m), Saber Abed et Mohamed Kadi-Bouchakour (10.000m), Slimane Moula (400m), Souad Azzi (10.000m marche), Othmane Chibani (10.000m marche), Loubna Benhadja (400m/haies), et bien sûr, les steeplers Mohamed-Amine Drabli et Oussama Bassi.

Le onzième athlète qui devait représenter l'Algérie dans cette compétition est le sprinter Mohamed Mahdi Zekraoui. Mais amoindri par un coup de froid, il a décidé de ne pas concourir.

