Le Pakistan en deuil après un attentat meurtrier lors d'un meeting électoral

Le Pakistan était en deuil samedi au lendemain d'un attentat suicide lors d'un meeting électoral à Mastung, non loin de Quetta, dans la province pakistanaise du Baloutchistan (sud-ouest), qui a tué 128 personnes.

Les proches des victimes de l'attentat, le plus meurtrier au Pakistan depuis l'attaque d'une école de Peshawar qui avait fait plus de 150 morts en décembre 2014, se préparaient à enterrer les victimes ce samedi dans la ville de Mastung, rapportent des médias.

L'attentat, qui a été revendiqué par le groupe terroriste Etat islamique (EI), est le troisième à frapper une réunion électorale cette semaine au Pakistan. Au total, ces violences ont fait au moins 150 morts en l'espace de quatre jours, dont deux candidats aux élections.

Au Baloutchistan, les hôpitaux ont été placés en gestion d'«urgence» après avoir accueilli, la veille, plus de 150 blessés, dont un grand nombre grièvement, a indiqué le ministre de l'Intérieur de la province du Baloutchistan, Agha Umar Bungalzai.

Des forces supplémentaires ont été déployées dans les «zones sensibles», selon le secrétaire provincial aux affaires intérieures, Haider Shako.

A moins de deux semaines des législatives, l'électeur pakistanais vit dans l'incertitude et dans un climat de plus en plus tendu suite à cet attentat-suicide qui a fait au moins 128 morts, dont l'homme politique Nawabzada Siraj Raisani. L e bilan est encore provisoire, selon les autorités pakistanaises.

