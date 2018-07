Algérie Poste adapte ses horaires à la période estivale et les conditions climatiques

Algérie Poste adapte ses horaires aux conditions climatiques de cette période de grandes chaleurs en fonction des zones Nord et Sud.

Au Nord, les principaux bureaux de poste resteront ouverts jusqu’à 19h, alors qu’au Sud ils ouvriront plus tôt, à savoir dès 7h et jusqu'à 13h, comme c’est le cas dans la wilaya d’Adrar, et ce, en raison de la canicule qui y sévit ces derniers jours. Mais même à cette heure-ci, le mercure affiche déjà les 35°C.

Qu’en pensent les citoyens ? Réponses dans les correspondances de Mohamed Safi de Adrar et de Amina Hadjiet d’Alger.