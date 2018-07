Crimes de guerre contre les Palestiniens : Hamdallah dévoile les plans d’Israël et interpelle la communauté internationale

Le Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah a appelé samedi la communauté internationale à opter pour des mesures concrètes afin de mettre fin aux crimes de guerre israéliens à l'encontre de la communauté bédouine de Khan Al-Ahmar, à l'est d'El-Qods et d’autres régions palestiniennes.

«Israël tente d'éradiquer la communauté bédouine et de dénier son existence afin de séparer la ville d'El Qods occupée du reste de la Cisjordanie et également de construire une colonie dans cette région» s'est-il indigné lors de sa visite aux habitants du ce village, selon l'agence de presse palestinienne Wafa.

Le Premier ministre a qualifié ces agissements israéliens de «violation flagrante des lois et des conventions internationales (…) Après toutes ces décennies de dispersion, de vols de terres, de ressources et d'expansion coloniale, nous avons absolument besoin de voir les résolutions des Nations Unies mises en œuvre et nos peuples protégés contre la répression de l'occupation militaire israélienne», a t-il insisté.

M. Hamdallah a fait savoir que l’attaque israélienne contre les communautés palestiniennes à l’Est d'El Qods fait partie intégrante d’un plan israélien visant à changer les faits sur le terrain et à mettre fin à la solution de deux Etats et de toute chance d’établir d’un Etat palestinien indépendant, souverain et contigu.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde dimanche dernier, contre un nouveau plan de colonisation ciblant les plages de la mer Morte, interpellant la communauté internationale à agir au plus vite, selon Wafa.

«Le soutien illimité des Américains à l'occupation, à ses politiques et à ses plans de colonisation, incitent les autorités d'occupation à accélérer et appliquer leurs programmes visant à judaïser une grande partie de la Cisjordanie occupée et à entraver la solution finale, afin de détruire la solution à deux états», avait cité le ministère dans un communiqué rapporté par l'agence palestinienne.

Selon Wafa, la diplomatie palestinienne a appelé la communauté internationale «à agir rapidement pour empêcher (Israël) de mettre en £uvre ses plans coloniaux».

Selon les médias, des mobile-homes (maisons mobiles) avaient été installées par les autorités de l'occupation israélienne près du village bédouin d’Al-Iziriya à l'est d'El-Qods occupée en vue d’évacuer les habitants palestiniens de Khan al-Ahmar.

APS