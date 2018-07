Adrar : reddition d'un terroriste

Un terroriste en possession d'une mitrailleuse et qui a rallié les groupes terroristes en 2017 s'est rendu dimanche aux autorités militaires d'Adrar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts de qualité continus fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, un (01) terroriste s'est rendu, aujourd'hui 15 juillet 2018, aux autorités militaires à Adrar, dans la 3ème Région militaire. Il s'agit de Abouzou Sid Ameur, qui a rallié les groupes terroristes en 2017. Ledit terroriste avait en sa possession une (01) mitrailleuse de type Dictariov, deux (02) bandes à munitions, ainsi qu'une quantité de munitions", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a saisi, à In Guezzam (6ème RM), 45 groupes électrogènes, 30 marteaux piqueurs et 4 détecteurs de métaux".

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bouira (1ere RM) et Laghouat (4ème RM), 4 individus et saisi un 1 fusil de chasse, 312 unités de différentes boissons et 2 véhicules touristiques".