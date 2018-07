Festival national du théâtre amateur à Mostaganem : la Palestine à l'honneur

La traditionnelle manifestation dédiée au quatrième art amateur se poursuit, dans sa 51ème édition, jusqu’au 17 juillet en cours. Elle se déroule à la place de l’Indépendance au centre-vile de Mostaganem. Pouur cette édition, une journée de solidarité avec le peuple palestinien est au programme en présence des officiels représentant «adhfal el hidjara» (enfants aux pierres- en référence aux enfants de l'intifadha) et d’anciens dramaturges, comédiens et intellectuels algeriens.

Au menu de cette journée, une exposition thématique portant sur "les martyrs de retour" (chouhada' d’El awda) et une conférence sur «La place du chahid dans le mouvement théâtral algérien et palestinien». Ceci en plus d'une rencontre d’échanges entre jeunes poètes et un historien de la cause palestinienne depuis le commencement de l’occupation jusqu’à la "Grande marche de retour".

Un programme riche et varié que l’ambassadeur de la Palestine, Louaï Mahmoud Taha Aïssa, n’a pas manqué de saluer et de montrer sa grande satisfaction. « Un grand remerciement pour les efforts réalisés par les organisateurs qui n’ont jamais omis d'insérer la cause palestinienne dans le programme de ce rendez-vous et d’exposer son évolution depuis le début jusqu’à la victoire», a-t-il souligné au micro de l'envoyé spécial de la radio chaine 3 au fesitval, Sid Ali Farès.