Le président Bouteflika félicite M. Macron suite au sacre de l'équipe de France en coupe du Monde

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé dimanche un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron, suite à la victoire de la France en finale de coupe du Monde de football en Russie.

"La brillante victoire que vient de remporter la sélection de France de football en s'adjugeant la 21e édition de la Coupe du Monde de football m'offre l'agréable occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations", écrit le président Bouteflika dans son message.

"Je vous prie également de bien vouloir transmettre mes sentiments d'admiration aux auteurs de cette performance historique qui auront marqué, par leur courage et leur solidarité exemplaires, l'ensemble des phases de cette Coupe du Monde", souligne le Président Bouteflika.

"En faisant preuve d'abnégation et de générosité dans l'effort tout au long du tournoi, l'équipe de France a méthodiquement construit son succès final et logiquement atteint une consécration dont ne peuvent que se réjouir l'ensemble des passionnés de la balle ronde dans le monde", ajoute le chef de l'Etat dans son message.

"Je suis convaincu, pour ma part, que le succès de la France en Coupe du Monde de football constituera, par delà la valeur d'exemple qu'il représente pour plusieurs générations de sportifs et de fans, un facteur puissant de promotion et de développement des liens entre les jeunes de nos pays et de rapprochement autour des valeurs essentielles de paix, de respect, d'amitié et de solidarité", conclut le président Bouteflika.