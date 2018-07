L’Algérie exportera plus d’électricité vers la Tunisie

Sonelgaz va exporter encore plus d’électricité vers la Tunisie. Selon Mohamed Arkab, PDG de la société, « un accord a été signé entre son groupe, l'Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONE) et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) ».

« Cet accord a été conclu vendredi dernier en Tunisie et porte sur la fourniture de 200 à 300 Megawatts (MW) par l’Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en cette énergie », a précisé le PDG de Sonelgaz, dimanche à Alger, lors d'une rencontre tenue avec les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques.

Le PDG de Sonelgaz a appelé les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques à prendre part au projet de réalisation des lignes électriques de haute et très haute tension. Il s'agit d'atteindre l'objectif de 24.506 kilomètres à l'horizons 2027, a -t-il ajouté.

« Nous avons un manque dans les lignes de haute et très haute tension et nous comptons sur les entreprises nationales pour atteindre notre objectif», a-t-il souligné.

M. Arkab a affirmé que son groupe mise sur les entreprises nationales pour la réalisation des infrastructures énergétiques.

Le PDG de Sonelgaz a promis de porter son aide et son accompagnement à ces entreprises en leur fournissant le conseil nécessaire en matière de formation, d'organisation et de réalisation de leur business-plan.