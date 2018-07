Indonésie : près de 300 crocodiles tués pour venger la mort d’un quadragénaire

Sorong, ville portuaire indonésienne, a vécu un réel carnage dimanche. Une foule d'habitants a pérpetré un réel massacre pour venger la mort d'un des leurs en abattant, avec des moyens improvisés, près de 300 crocodiles dans une ferme d'élevage locale, a rapporté ont rapporté lundi des médias locaux cités par l'agence de presse russe Sputnik​.

Près de 300 crocodiles élevés dans une ferme de Sorong ont dû payer un lourd tribut pour la mort d'un habitant de cette ville indonésienne provoquée par un de leurs congénères, appelé Soguito (48 ans), avant d'être attaqué par des crocodiles", a rapporté l'agence russe.

Après les obsèques d'un homme ayant succombé aux blessures que "lui avait infligées un crocodile", les habitants de la ville portuaire armés de marteaux et de crosses se sont dirigés vers une ferme où sont élevés ces reptiles et en ont tué 292, selon The Jakarta Post.

Des policiers et membres de l'agence locale de protection des animaux ont tenté d'intervenir mais n'ont pas pu empêcher le massacre, selon Sputnik.

"La victime avait pénétré dans l’endroit infesté de crocodiles, à la recherche d’herbes pour ses bovins".

Après la mort de Soguito, les villageois ont manifesté devant le poste de police de Sorong. Les responsables locaux se sont engagés à indemniser la famille du malheureux.

L’un des responsables sécuritaires à Sorong, Dewa Made Sidan Sutrahna, cité par Anadolu, a déclaré que "les forces sécuritaires n’ont pas réussi à convaincre les villageois de ne pas tuer les crocodiles".