Le salon international de la Formation et du recrutement ouvre ses portes prochainement à Alger

La troisième édition du salon international de la formation et des Métiers d’avenir (SAFEM) se tiendra du 24 au 27 septembre 2018 au Palais des Expositions, Pins Maritimes (Safex), Alger. Les inscriptions et réservations au salon se poursuivent jusqu’au 15 août par mail à l’adresse : sunflowercommu@yahoo.fr/ contact@safem-dz.com

Le salon est une opportunité d’échange et de partenariat entre des écoles, instituts et universités algériennes et étrangères qui se regrouperont pendant quatre jours afin de faire valoir leurs services auprès des entreprises et des jeunes en quête de formations leur permettant un accès facile au marché de l’emploi.

Fidèle à son thème : « Formation, employabilité, Avenir », ce rendez-vous offre également une opportunité de recrutement aux demandeurs d’emploi, à travers l’espace Carrière et Recrutement, où des entreprises algériennes et étrangères exerçant en Algérie exposant leurs offres de recrutement et se mettent en contact direct avec les demandeurs d’emploi, aussi bien les primo-demandeurs que ceux déjà en poste à la recherche de nouveaux défis sur le plan professionnel.

La gestion et l’animation de l’Espace Carrière et Recrutement est assurée par l’entreprise spécialisée Emploinet.com, première entreprise de recrutement en ligne en Algérie, en activité depuis 2001.

Jusqu’au 15 juillet 2018, près d’une quarantaine d’écoles, instituts et universités ont déjà réservé leurs stands au salon. Les réservations d’espaces d’exposition se poursuivent avec pour objectif d’atteindre plus d’une centaine de participants entre établissements de formation supérieur et professionnel et opérateurs économiques.

Le salon SAFEM s’inscrit toujours dans le même objectif, celui de réunir les acteurs de la formation, les opérateurs économiques et les jeunes afin de souligner l’importance du savoir, du savoir-faire et de la technologie dans la mise en place de piliers solides pour une économie diversifiée, productive et affranchie de la rente pétrolière .

Car tout développement économique pour l’entreprise et tout projet de réussite dans le milieu professionnel doit impérativement être fondé sur le savoir, le savoir-faire et la maîtrise des technologies nouvelles, la troisième édition du salon SAFEM est aussi une occasion de mettre l’accent sur l’importance capitale à accorder à cet aspect, en mettant en valeur les efforts déployés par les participants dans l’objectif de relever les défis de la valorisation de la ressource humaine.

L’autre caractère spécifique du salon consiste en l’aspect pratique basé sur des ateliers. En effet, chaque école ou institut présent au salon est tenu d’assurer des démonstrations pratiques afin d’expliquer aux visiteurs leurs méthodes, qualité de formation, ainsi que les débouchées du diplôme attribué.

Organiser un évènement dynamique porteur est, en effet, un défi majeur, car ce salon veut montrer aux visiteurs privés et professionnel les outils de développement et de la valorisation de la ressource humaine à travers des cas pratiques.

Les participants assurent des formations dans plusieurs domaines en relation directe avec les besoins du développement et de la diversification de l’économie nationale. Des secteurs comme l’agriculture, le tourisme, les métiers du BTP, les énergies renouvelables, la mécanique, les industries agroalimentaires…etc seront présents en force dans cet évènement international.

Pour rappel, la deuxième édition du salon SAFEM s’était tenue du 27 au 30 septembre 2017, au Palais des Expositions de la SAFEX (Alger) et a réuni près d’une cinquantaine d’exposants. Près de 15 000 visiteurs ont été enregistrés. Dans l’espace Recrutement, 1450 postes d’emploi ont été pourvus à l’occasion.