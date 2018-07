la CNAS couvre 90% de la population et garantie la retraite de plus de 3 millions algériens

Le ministre du Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali a affirmé que le système de sécurité sociale en Algerie garantie une large couverture sociale pour plus de 39 millions d’algériens et il permet à 3 millions et 200 milles de retraités de percevoir leurs pensions.

Une déclaration faite mardi lors de l’ouverture des travaux de la première rencontre des médecins affiliés à la Caisse des assurances (CNAS), qui se déroule au niveau du centre familial de la Caisse à Ben Aknoun (hauteur d'Alger). Une rencontre de travail qui vise à assurer la coordination et la pérennité de la solidarité.

Le ministre a ajouté par la même occasion que le chiffre de 212 milliards de dinars est le montant qui représente le coût de remboursement des médicaments par la sécurité sociale en 2017. « Le système de sécurité sociale algérien est basé sur la solidarité intra et inter générationnelle », estime-t-il au micro de Amina Hadjiat de la radio Chaine 3.