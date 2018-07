Jeux africains de la jeunesse 2018: La cérémonie d’ouverture mercredi à 18 heures au stade du 5 juillet à Alger

C’est aujourd'hui, mercedi, à 18 heures, au stade du 5 Juillet à Alger, que sera donné le coup d’envoi officiel de la cérémonie d’ouverture de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) 2018.

Onze ans après avoir abrité les Jeux africains-2007, l'Algérie renoue avec la compétition continentale en accueillant cette 3e édition des JAJ-2018 qui verra la participation de quelque 3.000 athlètes issus de 54 nations, engagés dans 30 disciplines.

Beaucoup moins médiatisés, les Jeux africains de la jeunesse, réservés aux jeunes ne dépassant pas les 18 ans, sont encore au stade de l’apprentissage mais cela ne signifie nullement qu'ils n'ont pas reçu leurs premiers échos positifs.

Pour garantir le bon déroulement des JAJ-2018, l'Algérie n'a ménagé aucun effort. Elle veut offrir les meilleures conditions d`accueil, d`entraînement, d'hébergement et de compétition aux sélections et aux sportifs participants du continent africain.

D'importants moyens matériels et humains ont ainsi été déployés dans les deux villes retenues par le Comité d'organisation des JAJ (COJAJ) pour abriter les compétitions, en l'occurrence Alger et Tipasa. Cette dernière va abriter les athlètes, staffs et officiels des épreuves d'aviron, de canoë et de tir sportif.

Concernant la couverture médiatique, le Centre international de presse (CIP), équipé de toute la panoplie des fonctions multimédias pour permettre aux journalistes, photographes et cameramen d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles, déménagera à cette occasion au stade 5-Juillet. Deux centres de presse seront également installés à la salle Harcha et à La Coupole.

Des activités extra-sportives sont programmées en marge des compétitions. A cet effet, une manifestation culturelle intitulée "L'Algérie accueille l'Afrique" sera organisée avec un programme spécial d'animation culturelle à l'occasion de la manifestation "Dar Dzaïr".

Le président Abdelaziz Bouteflika décoré de l'ordre du mérite olympique de l'ACNOA

Le président de la république Abdelaziz Bouteflika va être décoré de l'ordre du mérite olympique de l'Association des Comités nationaux Olympiques en Afrique (ACNOA), a annoncé le secrétaire général de l'instance africaine, Mahmoud Aboukacem.

"Le bureau exécutif de l'ACNOA réuni jeudi matin a décidé d'attribuer l'ordre du mérite olympique au président Abdelaziz Bouteflika", a déclaré Aboukacem en marge du point de presse du comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse.

La cérémonie de remise de l'ordre du mérite au président Bouteflika se déroulera en marge de la cérémonie d'ouverture des JAJ-2018, prévue mercredi au stade du 5 juillet à Alger.

Plus de 4.500 personnes, dont quelque 3.300 athlètes issus de 54 pays, sont attendues à cette 3e édition des JAJ qui aura un cachet particulier, celui de pulvériser le record de participants et de disciplines.

Le programme complet

Cérémonie d'ouverture : 18 juillet (stade 5-Juillet, Alger)

Football : du 19 au 27 juillet (stade Protection-Civile d'El-Hamiz et stade d'El-Hamiz, Alger)

Athlétisme : du 24 au 27 juillet (stade Bateau-Cassé de Bordj El-Kiffan, Alger)

Aviron : du 19 au 22 juillet (barrage de Boukerdane, Tipasa)

Badminton : du 19 au 25 juillet (salle Protection-Civile de Dar El-Beïda, Alger)

Basket-ball 3x3 : du 20 au 22 juillet (complexe Ghermoul, Alger)

Beach-volley : du 20 au 25 juillet (site Sablettes, Alger)

Boxe : du 24 au 27 juillet (salle omnisports Bordj El-Kiffan, Alger)

Canoë : du 23 au 27 juillet (barrage de Boukerdane, Tipasa)

Cyclisme : du 20 au 25 juillet (Rouiba-Alger pour la route / Parc Dounia, Alger pour le VTT)

Escrime : du 22 au 25 juillet (Centre féminin, Alger)

Equitation : du 22 au 27 juillet (Caroubier, Alger)

Gymnastique : du 19 au 23 juillet (salle Coupole, Alger)

Handball : du 21 au 27 juillet (salles Harcha et Aïn Bénian, Alger)

Haltérophilie : du 19 au 22 juillet (salle Bordj El-Kiffan, Alger)

Hockey sur gazon : du 19 au 26 juillet (stade Ferhani de Bab El-Oued, Alger)

Judo : 19 et 20 juillet (salle Harcha, Alger)

Karaté : 26 et 27 juillet (salle omnisports El-Biar, Alger)

Kung-fu wushu : du 22 au 24 juillet (salle omnisports El-Biar, Alger)

Lutte : du 25 au 27 juillet (salle Coupole, Alger)

Natation : du 22 au 25 juillet (piscine complexe Mohamed-Boudiaf, Alger)

Rugby : du 19 au 21 juillet (stade 5-Juillet, Alger)

Sports de boules : du 24 au 27 juillet (Complexe Ghermoul, Alger)

Tennis : du 23 au 27 juillet (Club de tennis Bachdjarrah, Alger)

Tennis de table : du 19 au 24 juillet (salle omnisports Staouéli, Alger)

Tir sportif : du 21 au 26 juillet (stand de tir Chenoua, Tipasa)

Tir à l'arc : du 18 au 21 juillet (Prise d'eau Bourouba, Alger)

Triathlon : 27 et 28 juillet (complexe Mohamed-Boudiaf, Alger)

Taekwondo : du 18 au 21 juillet (salle omnisports El-Biar, Alger)

Volley-ball : du 19 au 24 juillet (salles omnisports Rouiba et Aïn Taya, Alger)

Voile : du 21 au 27 juillet (Ecole de voile Bordj El-Bahri, Alger) Cérémonie de clôture : 28 juillet (stade 5-Juillet, Alger)

NDLR : les disciplines en majuscules sont qualificatives aux jeux Olympiques de la jeunesse Buenos Aires-2018.