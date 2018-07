BAC 2018 : 55,88% de taux de réussite

Le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat 2018 est de 55,88 %, a annoncé, mercredi matin à Alger, la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, lors d'un numéo spécial de l'émission L'Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

Le taux de réussite au BAC 2018 est en léger recul de 0,20% par rapport à celui de l'année 2017 (56,07%).

La ministre, refuse de parler de régression et précise que « sur le long terme, on est en train d’avancer. Il y a 20 ans, le taux de réussite était de 20 à 30 % et sur les dix dernières années nous étions entre 40 et 60 % ».

Citant, à cet effet, les taux de réussite des années 2015 (51,36%), 2016 (49.79) et 2014 (45.01%), Mme Benghabrit estime que c'est un taux qui « connait certes une évolution qui est longue et lente, mais il est en train d’avancer ».

Par filière, l’intervenante indique que c'est «le BAC mathématique qui vient en tête avec un taux de réussite de 78.61 %», confirmant ainsi son avancé «notamment sur la longue période». Il est suivi par les sciences expérimentales avec 59.40 % d’admis, Langues étrangers (56.06%), lettre et philosophie (48.63 %) et enfin la filière gestion économie qui ferme la marche avec seulement 47. 18 % de réussite, a t-elle ajouté.

L’Invité de la Chaine 3 signale, en outre, que le taux de réussite de la gente féminine dépasse largement celui des garçons pour respectivement 65,29% contre 34.71 % pour les garçons.

Les écoles privées sont en progrès, souligne la ministre de l'éducation, puisque, contrairement aux années précédentes, «le taux de réussite est supériuere à celui du public. Ce qui signifie qu’il y a des efforts qui sont tournis » a-t-elle conclu.