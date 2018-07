L'ONU souligne la nécessité de la poursuite du soutien international à la Somalie

Les Nations Unies ont félicité le gouvernement somalien pour ses efforts en matière de réformes politiques, sécuritaires et économiques, soulignant la nécessité de la poursuite du soutien international, selon un communiqué publié mardi par l'ONU sur son site.

Lors d'un forum sur la Somalie qui s'est déroulé lundi et mardi à Bruxelles, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux Affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a félicité les autorités somaliennes pour les mesures prises pour élaborer une feuille de route politique inclusive, notamment les élections "une personne, un vote" en 2020-2021, et les avancées dans le processus de révision constitutionnelle.

"Le gouvernement fédéral somalien devrait poursuivre ses efforts pour établir des relations constructives avec tous ceux qui bénéficient de son leadership : le Parlement fédéral, les Etats membres de la Fédération, les groupes politiques et la société civile", a déclaré Mme DiCarlo.

"Cela permettra de stabiliser l'environnement politique, de réaliser de nouveaux progrès et de renforcer la résilience de la Somalie face à des pressions qui risquent de compromettre son unité", a-t-elle ajouté.

Mme DiCarlo a noté que de nouveaux progrès sont nécessaires pour renforcer les fondements constitutionnels, légaux et institutionnels de l'Etat fédéral somalien, y compris la répartition des pouvoirs et le partage des ressources.

"Malgré les défis qui peuvent surgir, il est essentiel que ces processus soient menés de manière inclusive et consensuelle pour assurer l'appropriation par le peuple somalien", a-t-elle déclaré.

De son côté, le Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, Michael Keating, a encouragé la communauté internationale à "maintenir la Somalie à l'ordre du jour" et a souligné que l'approche inclusive de la politique somalienne devait être étendue à la sécurité nationale afin de développer la confiance.

La Somalie a bénéficie d'une aide additionnelle européenne d'une valeur de 200 millions d'euros dans le cadre du soutien de l'UE aux efforts de stabilisation et de développement de ce pays.

Cette aide a été annoncée lors du sommet de Bruxelles par la chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE), Federica Mogherini. Le sommet a été organisé par l'Union européenne en coopération avec le gouvernement fédéral somalien et la Suède.

"Il est de notre devoir - en tant que communauté internationale - de soutenir l'espoir de la population somalienne et les réformes engagées par le gouvernement", a indiqué Mme Mogherini à l'occasion du forum .

L'UE soutient la Somalie dans plusieurs domaines, notamment en matière de sécurité, avec trois missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune menées dans le pays. Pour la période 2015-2020, l'UE et ses Etats membres fourniront 3,5 milliards d'euros au pays pour soutenir l'aide humanitaire et l'aide au développement, ainsi que les opérations de maintien de la paix.