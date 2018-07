Retrait des documents administratifs à distance : les APC s’ouvrent à l’ère du numérique

Le retrait des documents administratifs effectués à distance et/ou depuis l’étranger est désormais possible au niveau des communes ainsi que la demande du certificat de capacité de permis de conduire. Le lancement de ces nouveaux services en ligne s’est fait mercredi conjointement par MM. Nouredine Bedoui et Abdelkader Messahel, respectivement ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et ministre des Affaires étrangères.

Pour M. Bedoui, « ce service vient s’ajouter à d’autres précédents pour permettre aux familles de la communauté nationale établie à l’étranger va nous permettre d’atteindre une qualité de service optimale », et d’ajouter que « cela réduira l’intervention du facteur humain et le temps d’attente ».

M. Messahel estime quant à lui que « cet acquis, parmi tant d'autres, permet de moderniser et faciliter les procédures administratives pour les Algériens résidant au pays ou à l’étranger »