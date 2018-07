JAJ 2018 : les Algériens dans le groupe A

Les sélections nationales de volleyball, masculines et féminines, évolueront dans le groupe A lors des Jeux africains de la jeunesse. Le tirage au sort du tournoi de volleyball, prévu du 19 au 24 juillet, a eu lieu ce mercredi à Alger.

Chez les hommes, le Six national aura pour adversaires le Cameroun et l’Egypte. Pour sa part, le groupe B est composé de la Tunisie, du Nigeria et de la Gambie.

Concernant les féminines, les Algériennes donneront la réplique au Botswana et la RD Congo, alors que la poule B est formée du Cameroun, de la Tunisie et de l’Egypte.

En ce qui concerne la domiciliation des rencontres, les garçons joueront à la salle OMS de Rouiba, alors que les filles évolueront dans la salle omnisports d'Aïn-Taya.

Exempts de la première journée, les Algériens débuteront la compétition vendredi (18h00) face à l’Egypte. De leur côté, les volleyeuses algériennes feront leur entrée en lice jeudi (19h00) contre les Congolaises de la RDC.

Mohamed Kermia