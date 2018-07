Joignant l’écologie aux loisirs : le Mostaland s’ouvre graduellement à ses visiteurs

Situé à Kharouba à l'est de la ville de Mostaganem (Ouest d’Algérie), le plus grand parc de loisirs en Afrique du nord a ouvert ses portes au bonheur des familles qui y trouvent un lieu de détente et de loisirs.

Avec un zoo, des espaces de jeux, un bassin aquatique, une piste de patinage sur glace, trois restaurants, ses hôtels, des jeux aquatiques, une piscine et des locaux commerciaux, le Mostaland parc offre à la région un pôle touristique, écologique et économique. Il se veut aussi, après l’achèvement de ses projets toujours en chantiers, un agréable espace de promenades conviviales et espaces de jeux.

Le parc propose de nombreuses attractions à sensations extrêmes à partager en famille, et deux attractions entièrement dédiées aux enfants, dont l’une constitue la plus grande structure de jeux aquatiques pour adultes et enfants.

A la fois parc d’attractions et parc animalier, le site de loisirs, l’un des plus grands projets de parc de loisirs, a ouvert ses portes jeudi.

Avec une superficie de 54 hectares implantée dans la forêt récréative de Kharouba à Mostaganem, ce projet a nécessité une enveloppe financière de 200 millions de DA. En plus des jeux attractifs, le parc comprendra des aires de repos pour familles, 2 hôtels, une pêcherie, 3 restaurants, des cafétérias et autres salons de thé, des pizzérias et de nombreuses boutiques.

Le parc animalier est construit selon les normes internationales de sécurité et une large panoplie d’animaux dont des crocodiles, des tigres, des oiseaux, des reptiles, singes et autres, sera présentée au public.

En outre, un laboratoire avec des vétérinaires et un poste permanent de la Protection civile sont implantés dans ce parc.

Ce parc va générer quelque 600 emplois permanents. Durant l’été, ce parc de loisirs va recevoir quelque 10 millions de visiteurs.

Avec un parking de 5 000 places, le parc de loisirs peut recevoir jusqu’à 150 000 visiteurs par jour.