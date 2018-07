Le PM Ahmed Ouyahia déclare officiellement ouverts les 3èmes Jeux africains de la Jeunesse ouverts

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a déclaré officiellement, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ouverts les 3èmes Jeux africains de la Jeunesse (JAJ-2018), lors de la cérémonie d'ouverture organisée mercredi soir au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

"Je déclare officiellement, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les 3èmes Jeux africains de la Jeunesse d'Alger ouverts", a dit M. Ouyahia dans une brève allocution, souhaitant à cette occasion la bienvenue aux hôtes de l'Algérie.

Pour cette cérémonie, des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales étaient présents pour assister à ces jeux continentaux qui verront la participation de quelque 3.000 athlètes issus de 54 nations, engagés dans 30 disciplines.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a indiqué dans une brève allocution que "l`Algérie s`engage à ne ménager aucun effort, en vue de la consolidation du partenariat africain dans le domaine sportif".

"L'Algérie s'engage à ne ménager aucun effort en vue de contribuer à la consolidation du partenariat entre les pays africains dans le domaine sportif, pour permettre au mouvement sportif africain de faire valoir toutes ses potentialités", a-t-il dit.

Pour le ministre Hattab, "cette action s`inscrit dans le cadre des traditions de notre pays, qui n'a eu de cesse de déployer tous les moyens nécessaires, pour traduire sa solidarité agissante avec les peuples d`Afrique".

Le responsable a tenu à mettre en exergue, par ailleurs, les "importants" moyens matériels et humains déployés dans les deux wilayas (Alger et Tipasa), concernées par les JAJ-2018, en vue d`assurer le confort et les meilleures conditions de séjour aux membres des délégations.".

L'Algérie visera également à travers ces jeux la première place au classement général avec une délégation de 432 athlètes (247 garçons - 185 filles) dans les 30 disciplines de cette 3e édition.