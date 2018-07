Clôture du 70e Congrès international sur les mathématiques

Ouvert le dimanche 15 juillet à Mostaganem, le 70ème Congrès de la Commission Internationale pour l’Etude et l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques (CIEAEM), prendra fin ce jeudi.

Plusieurs thématiques ont abordées, lors de ce congrès qui s’est tenu pour la première fois en dehors de l’Europe, dont «Mathématiques et vivre ensemble», «Mathématiques et développement durable», «Les mathématiques et les autres sciences», «Mathématiques transfrontières».

La CIEAEM travaille, depuis sa création en 1950 et dont le siège est à Turin (Italie), à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques.

Selon les organisateurs, les participants on mis en exergue, lors de ce congrès, l'apport des savants musulmans au développement des mathématiques au 9e siècle de l'ère chrétienne dans les domaines de l'algèbre, de la géométrie, des algorithmes et de la conception des chiffres, fondements du développement scientifique et technologique.