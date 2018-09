La chancelière Allemande débute une visite officielle en Algérie

La chancelière Allemande, Angela Merkel, a entamé, lundi, une visite officielle d'une journée en Algérie, à l’invitation du président Abdelaziz Bouteflika.

Elle a été accueillie à l’aéroport Houari-Boumediene par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, accompagné de membres du gouvernement.

Sa visite est destinée à renforcer les relations d'amitié et de coopération existant entre l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne, « qui connaissent un développement appréciable dans tous les domaines », a indiqué la présidence de la République.

La chancelière allemande se recueille à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération nationale

La chancelière de la République fédérale d'Allemagne s'est recueillie au sanctuaire des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération nationale.

Accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, Mme Angela Merkel, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération.

L`hôte de l`Algérie a profité de cet endroit, qui donne une vue imprenable de la capitale, pour apprécier la baie d`Alger.

La Chancelière allemande se rend au lycée Aicha Oum El Mouminine

Mme Angela Merkel s'est rendue au lycée Aicha Oum El Mouminine ( Hussein dey) pour visiter des classes d'enseignement de la langue allemande.

La Chancelière allemande a été accueillie à son arrivée au lycée, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, des cadres et des enseignants.

Mme. Merkel a visité, à cette occasion, des classes dédiées à l'enseignement de la langue allemande où elle s'est entretenu avec les élèves pour connaitre leur niveau linguistique et les méthodes d'enseignement utilisées au sein de cet établissement scolaire.

Le lycée Aicha Oum El Moumnine, qui est membre du réseau mondial d'enseignement de l'allemand, dispense en sus des langues arabe, française et anglaise, d'autres langues étrangères, à savoir "l'espagnole, et l'italien ".

M. Ouyahia s’entretient avec Merkel

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu avec la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Mme Angela Merkel.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, ainsi que le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et les membres de la délégation accompagnant la chancelière allemande.