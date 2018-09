Hasbellaoui : « Le principe de la gratuité des soins est un acquis irréversible »

Le principe de la gratuité des soins constitue un « acquis irréversible« pour le système national de santé, a affirmé lundi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

Le ministère de la Santé a rappelé dans un communiqué, que « le principe de gratuité des soins pour tous », ordonné par le Président de la République, confirmé dans la loi 18-11 relative à la santé constitue « un acquis irréversible » pour notre système national de santé.

Les articles 13 et 21 de la loi relative à la santé, précise la même source, disposent clairement que l'"état assure la gratuité des soins" et en garantit l'accès à tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national, "aucun motif", de quelque nature que ce soit ne peut faire obstacle à l'accès du citoyen aux soins dans les structures et établissements de santé. APS