Merkel met en avant le rôle de l'Algérie dans le règlement des conflits en Libye et au Mali

La chancelière allemande Angela Merkel a mis en avant, lundi à Alger, le rôle de l'Algérie en matière d'instauration de la paix et de la sécurité dans une région marquée par des conflits, notamment ses efforts dans le règlement des crises au Mali et en Libye.

"L’Algérie qui est le plus grand pays d’Afrique de par sa superficie, partage plus de 6.000 km de frontières avec les pays du voisinage qui connaissent des problèmes d'ordre sécuritaire", a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, mettant l'accent sur le rôle de "l'Algérie qui s'investit dans la réconciliation au Mali et le règlement de la crise en Libye par une solution interne et libyenne".

Ouyahia : L'Algérie rapatriera tous ses ressortissants en situation irrégulière en Allemagne

De son côté, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé que l'Algérie rapatriera tous ses ressortissants qui sont en situation irrégulière en Allemagne quel que soit leur nombre.

"Je vous confirme que l'Algérie récupérera ses enfants (en situation irrégulière en Allemagne), qu'il s'agit de 3.000 ou de 5.000 citoyens, tout en respectant un certain nombre de règles sur lesquelles on est en parfait accord avec les autorités allemandes", a déclaré M. Ouyahia, lors de la conférence de presse conjointe avec la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Mme Angela Merkel.

Parmi ces règles, le Premier ministre a insisté sur l'identification de ces ressortissants pour s'assurer qu'il s'agit bien de citoyens algériens.