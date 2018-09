Concours de poésie dédiée à la Grande mosquée d’Alger : les conditions de participation précisées

Après l’annonce de l’organisation d’un concours national de poésie dédié à la grande mosquée d’Alger, placé sous le haut patronage du président de la République, la radio Algérienne a précisé, ce mardi, les conditions de participation à cet évènement.

Dans un communiqué rendu public, la radio Algérienne signale que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 octobre, ajoutant que la participation est ouverte aux poètes Algériens lesquels devront faire parvenir un seul poème de 30 à 40 vers ou de 50 à 60 lignes pour la poésié en prose, écrit en langue Arabe. Lire les conditions de participation

Les organisateurs remettront un prix de 1 millions de DA pour le meilleur poème et deux prix d’encouragement d’une valeur de 500 000 DA au second et au troisième, précise la même source.

Une commission composée de critiques littéraires et artistiques de renommée sera chargée de la lecture des poèmes qui lui seront proposés ainsi que de la désignation des lauréats.

Pour rappel, cette manifestation culturelle est destinée à mettre en lumière l’apport de la Grande mosquée d’Alger au rayonnement de l’Islam dans le monde, une religion de tolérance, de respect des valeurs universelles et du vivre ensemble.