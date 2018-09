FAO : Le commerce international "essentiel" pour nourrir la planète

Alors que le changement climatique refaçonne l'agriculture, le commerce international deviendra essentiel pour nourrir la planète, a estimé lundi, un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié sur son site web.

Le rapport explique que la situation des marchés des produits agricoles 2018, les règles du commerce international établies sous l'égide de l'OMC et des mécanismes plus récents créés dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, dont le but est de lutter contre le changement climatique, "peuvent s'appuyer mutuellement".

Pour y parvenir, poursuit le document, les politiques nationales agricoles et commerciales doivent être réajustées afin de permettre au marché mondial de devenir un pilier de la sécurité alimentaire et un outil qui facilitera l'adaptation au changement climatique.

"Le changement climatique affectera l'agriculture mondiale de manière inégale, en améliorant par exemple les conditions dans certains endroits et en ayant des répercussions négatives dans d'autres. Certains s'en sortiront donc gagnants, d'autres non", prévoit la FAO

En termes de valeur, le commerce agricole a augmenté de manière significative entre 2000 et 2016, passant de 570 milliards à 1,6 trillion de dollars, signale le rapport de la FAO.

Cette situation s'explique en grande partie par le développement économique de la Chine et par une hausse de la demande mondiale en biocarburant, explique la FAO.

En effet, alors que les principaux exportateurs alimentaires tels que l'Europe et les Etats-Unis demeurent d'importants exportateurs agricoles en termes de valeur, de nouveaux arrivants remettent leur suprématie en question.

Le rapport donne l'exemple du Brésil qui, entre 2000 et 2016, a augmenté sa part dans le commerce alimentaire mondial, passant de 3,2 à 5,7 %. La Chine a dépassé le Canada et l'Australie pour devenir le quatrième plus grand exportateur agricole au monde, tandis que l'Indonésie et l'Inde ont augmenté leurs exportations agricoles, les plaçant à présent parmi les dix plus grands exportateurs alimentaires au monde (respectivement huitième et dixième).

Au cours de cette même période, la valeur totale des exportations des Etats-Unis, de l'Union européenne, de l'Australie et du Canada a baissé de 10%, indique la FAO. APS