Accidents de la circulation : 38 morts en une semaine

Trente-huit (38) personnes ont perdu la vie et 1.147 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus du 9 au 15 du mois en cours, dans plusieurs régions du pays, indique mercredi un bilan établi par les services de la Protection civile.

La wilaya de Sétif déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes, alors que 52 autres ont été blessées, suite à 42 accidents de la circulation.

Durant la même période, les secours de la Protection civile, sont intervenus pour l'évacuation de 9.617 malades vers les structures sanitaires, effectué 4.583 opérations dÆassistance aux personnes en danger et opérations diverses et, sont par ailleurs, intervenus pour l'extinction de 1.018 incendies urbains, industriels et autres.