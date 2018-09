Gaïd Salah préside la cérémonie d'installation du nouveau commandant des forces aériennes

Le Général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a présidé, mercredi matin, la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du Général-Major Hamid Boumaïza dans les fonctions de Commandant des Forces Aériennes, en succession au Général-Major Abdelkader Lounes, mis à la retraite.

A l'entame et à l'issue de la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement des forces aériennes, le Général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du Chahid « Aït Hamouda Amirouche », dont le nom est porté par le siège du Commandement, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de nos valeureux Chouhada.

Ensuite, au niveau de la place d'armes, et en présence des personnels du Commandement des Forces Aériennes, Monsieur le Général de Corps d'Armée a annoncé l'installation officielle du Général-Major Hamid Boumaïza, nouveau Commandant des Forces Aériennes, et lui a remis l'emblème national: « Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale et conformément au Décret Présidentiel du 16 septembre 2018, j'installe officiellement, ce jour, le Général-Major Hamid Boumaïza, Commandant des Forces Aériennes, en succession au Général-Major Abdelkader Lounes».

Monsieur le Général de corps d'Armée a salué, à l'occasion, les efforts consentis par le Général-Major Abdelkader Lounes tout au long de son parcours professionnel au sein des rangs de l'Armée Nationale Populaire en général, et pendant ses années aux Commandes des Forces Aériennes.

A l'issue, l'opportunité a été donnée aux cadres et personnels, pour exprimer leurs préoccupations, leurs intérêts et suggestions, qui ont réitéré leur indéfectible engagement à demeurer les aigles qui défendent l'espace aérien de notre pays de tout danger.