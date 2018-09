Deux terroristes éliminés à Skikda identifiés et reddition de deux autres terroristes à Tamanrasset

Les deux terroristes éliminés ce mercredi à Skikda par un détachement de l'Armée Nationale Populaire (ANP) ont été identifiés, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'ANP dans la localité de Beni-Makhled-Siouane, commune de Collo, wilaya de Skikda/5ème RM, ayant permis d'éliminer, aujou'dhui 19 septembre 2018, deux (2) dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il

a été procédé à l’identification de ces deux criminels, il s’agit en l’occurrence de "Blaoui Mohamed" dit "Abou Obeïda El-Assimi", qui avait

rallié les groupes terroristes en 1994, et "Ben Hanni Mohamed" dit

"Zoubir", qui avait rallié les groupes terroristes en 1995", précise le communiqué.

"Cette opération de qualité, menée par les forces de l'ANP, vient confirmer encore une fois la permanente et continuelle vigilance des unités engagées dans la lutte antiterroriste et la ferme détermination à l'éradication du fléau du terrorisme", souligne le MDN.

Reddition de deux terroristes en possession d'armes à Tamanrasset

Deux terroristes, en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un fusil semi-automatique de type Simonov, se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, deux (2) terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset (6ème Région militaire). Il s’agit de "Bahous Aboubakr" et de "Gueritlet

Echikh", précise la même source, ajoutant que "les deux terroristes étaient en possession d’un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d’un (1) fusil semi-automatique de type Simonov et de deux (2) chargeurs garnis".

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération menée, ce matin 19 septembre 2018, par un détachement de l'ANP dans la localité de Beni-Makhled-Siouane, commune de Collo, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), ayant permis d’éliminer deux (2) dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à l’identification de ces deux criminels, il s’agit en l’occurrence de : Blaoui Mohamed dit +AbouObeïda

El-Assimi+, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et de Ben

Hanni Mohamed dit +Zoubir+, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995", relève le communiqué.

"Ce bilan positif réalisé à travers les différentes Régions militaires, atteste de l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l’ensemble du territoire national", conclut le MDN.