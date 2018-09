Les Algériens célèbrent, jeudi, Achoura : une fête de partage et de solidarité

Comme de coutume, les Algériens célèbrent, jeudi, l’Achoura. Cette date qui tient une place bien particulière parmi les fêtes religieuses, est synonyme de retrouvailles, d’entraide et de solidarité. Durant cette journée fériée, les familles se retrouvent toutes réunies pour partager un repas et faire don pour aider les plus démunis.

Achoura « fête la délivrance des juifs du joug du pharaon d'Egypte » par le prophète Moïse, explique, à la Chaine 3 de la Radio Algérienne, Kamel Chekkat, membre de l'association des ulémas musulmans, qui ajoute que « le jeune du jour de Achoura était observé par les arabes de la Mecque bien avant la venu de l'Islam ».

Les musulmans sunnites profite de cette occasion pour s’acquitter de l’aumône et observer deux jours de jeûne, tel que recommandé par le prophète Mohammed.

Toutefois, explique encore M. Chekkat, si la fête de Achoura coincide avec la Zakat, l'aumone légale annuelle, cette dernière, par contre, n'a rien à voir avec Achoura,

Le Nissab de la Zakat pour l'an 1440 de l'Hégire fixé à 552.500,00 DA

Concernant le Nissab de la Zakat pour l'an 1440 de l'Hégire, le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a annoncé, dans un communiqué, qu’il a été fixé à cinq cent cinquante-deux mille et cinq cents dinars algériens (552.500, 00 DA), a.

La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d'une année, à savoir l'argent, les offres commerciales et les marchandises évalués au prix de vente actuel le jour de la Zakat, a précisé la même source.

Le nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids équivaut 85gr alors que l'Agence nationale de transformation et de distribution de l'or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d'or de 18 carats à 6.500, 00 DA.